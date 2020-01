Ferrovie, Coronavirus: crolla traffico ferroviario passeggeri in Cina

Gli effetti dell’epidemia di Coronavirus che sta colpendo la Cina, investono anche il trasporto ferroviario.

I viaggi in treno in crollo del 62,2% lunedì 27 gennaio rispetto allo stesso giorno dello scorso anno, terzo nei festeggiamenti del Capodanno cinese. Solo 3,46 milioni di persone hanno utilizzato il treno per gli spostamenti. Per contenere la diffusione del nuovo Coronavirus China State Railway Group ha anche ridotto i servizi dei treni passeggeri.

L’operatore ferroviario afferma che il numero di passeggeri di ieri è stato di circa 3 milioni, in calo del 69,5% rispetto allo stesso giorno dell’anno precedente sul calendario lunare cinese. La rete ferroviaria cinese ha già trasportato 665 tonnellate di materiali per la lotta contro l’epidemia.

Intanto, i dipartimenti dei trasporti della Cina hanno deciso di consentire ai passeggeri di annullare senza costi i biglietti acquistati per qualsiasi mezzo di trasporto.

La misura è stata presa dal ministero dei Trasporti, dalla China State Railway Group e dall'Amministrazione per l’Aviazione Civile della Cina ed è entrata in vigore oggi come parte degli sforzi per controllare l’epidemia del nuovo Coronavirus. I passeggeri che hanno acquistato in precedenza biglietti per i treni presso stazioni ferroviarie, piattaforme online o altri canali potranno quindi annullare gratuitamente i biglietti e ricevere i rimborsi.

La misura adesso si applica anche a compagnie aeree, a servizi di trasporto tramite autobus su lunga distanza e ai trasporti su acqua, con l’esenzione da tutte le commissioni per ogni cancellazione dei biglietti.

Foto 1 di N509FZ - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51138385

Foto 2 di N509FZ - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60395037