Ferrovie: da Trenitalia due treni straordinari e mille posti in più per la Fiera di Sant'Orso

Due treni straordinari e mille posti in più sui collegamenti ferroviari della fascia oraria mattutina previsti per giovedì 30 e venerdì 31 gennaio in occasione della Fiera di Sant'Orso in programma ad Aosta.

Trenitalia, in collaborazione con la Regione Autonoma Valle d’Aosta, ha programmato per entrambe le giornate, corse straordinarie in partenza da Chivasso alle 10:03 con arrivo ad Aosta alle 11:24 e ritorno alle 16:15 da Aosta con arrivo a Chivasso alle 17:54. I treni fermeranno anche nelle stazioni intermedie di Ivrea, Pont S. Martin, Verres, Chatillon Saint Vincent e Nus.

Inoltre, saranno raddoppiati i posti offerti sui treni regionali della linea Ivrea-Aosta nelle fasce orarie maggiormente utilizzate del mattino con un’offerta aggiuntiva di mille posti a sedere.

Nei due giorni di questo importante evento per il territorio, Trenitalia ha potenziato anche la presenza di personale dedicato all'assistenza ai viaggiatori sia a bordo treno che nelle stazioni di Ivrea e Aosta.