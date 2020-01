Ferrovie: con Trenitalia a Verona per Fieragricola 2020

Trenitalia è mobility partner dell'edizione 2020 di Fieragricola, piazza di riferimento all’interno del panorama fieristico europeo per orientarsi in ogni settore del mondo agricolo e zootecnico.

La partnership tra l'azienda di trasporto del Gruppo FS Italiane e la manifestazione, in programma dal 29 gennaio al 1° febbraio, consente ai viaggiatori del trasporto regionale di avere uno sconto del 50% sull'ingresso alla fiera (10€ anziché 21€). Per usufruire della riduzione è necessario esibire il biglietto di corsa semplice regionale o sovraregionale valido per raggiungere Verona in treno il giorno stesso dell’ingresso alla fiera. Acquista il biglietto su trenitalia.com.

Dalla stazione di Verona Porta Nuova è disponibile un servizio di navetta gratuito per il quartiere fieristico di Veronafiere. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo fieragricola.it.