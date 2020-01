Ferrovie, Germania: per le DB 12,2 miliardi di euro di investimenti sull'infrastruttura

Ronald Pofalla, direttore dell'infrastruttura di Deustsche Bahn annuncia l'inizio di un decennio di investimenti.

Il Piano 2020 prevede 1.800 chilometri di rinnovo binario, l'ammodernamento di 160 ponti e un budget di oltre 1,6 miliardi di euro per 800 stazioni ferroviarie. Deutsche Bahn può investire circa 12,2 miliardi di euro in infrastrutture ferroviarie nel 2020, 1,5 miliardi in più rispetto al 2019.

“Questa è la somma più grande che abbiamo mai investito in infrastrutture moderne in un anno. Con questi fondi, continueremo a migliorare la rete ferroviaria, rendere le stazioni grandi e piccole più attraenti e continuare i nostri progetti di costruzione in tutta la Germania. Grazie al sostegno politico, stiamo iniziando un decennio di investimenti", ha dichiarato Pofalla ai giornalisti oggi a Berlino.

Nell'anno in corso, Deutsche Bahn rinnoverà circa 1.800 chilometri di binari e oltre 1.900 punti sensibili e modernizzerà 160 ponti. In oltre 800 stazioni e stazioni ferroviarie sono in corso lavori di ristrutturazione tendenti al miglioramento dell'accessibilità e delle informazioni ai clienti ma in alcuni casi anche propedeutici al rinnovamento generale. Circa 1,6 miliardi di euro affluiscono nelle sole stazioni ferroviarie.

Anche la divisione costruzioni delle DB si sta adeguando alle crescenti esigenze in termini di personale. Solo nel 2020, DB Netz assumerà oltre 2.000 nuovi professionisti dell'edilizia.

Circa 5,4 miliardi di euro dal servizio e dall'accordo finanziario affluiranno nell'infrastruttura ferroviaria esistente, soprattutto in binari, scambi, sistemi di segnalamento, ponti e stazioni. L'espansione e le nuove costruzioni saranno finanziate con 2,2 miliardi di euro.

Ulteriori 2,2 miliardi di euro provengono da budget come il Municipal Transport Financing Act (GVFG), il Railway Crossing Act e i programmi speciali federali. DB sta inoltre investendo 2,4 miliardi di euro in fondi di manutenzione.

Tra aprile e ottobre, DB ha rinnovato circa 190 chilometri di binari e 54 scambi sulla linea ad alta velocità Mannheim - Stoccarda. Undici importanti progetti stanno entrando in funzione, come ad esempio il MegaHub di Lehrte e l'elettrificazione della linea internazionale Monaco-Lindau.

46 importanti progetti sono ancora in fase di realizzazione, tra cui la nuova linea Wendlingen - Ulm, la linea Oldenburg - Wilhelmshaven e la linea Karlsruhe - Basilea oltre all'elettrificazione della linea meridionale Ulm - Friedrichshafen.

Sono in corso inoltre 18 ulteriori progetti, come l'ulteriore espansione dell'ETCS sul corridoio Reno - Alpi e per le stazioni ferroviarie di Rostock-Bramow o Wünsdorf. Oltre alle numerose stazioni di piccole e medie dimensioni, DB sta modernizzando le principali stazioni ferroviarie di Dortmund e Hannover e Berlino Giardino Zoologico.