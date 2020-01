Ferrovie: Fondazione FS completa il recupero di un bagagliaio postale

Ancora una chicca per Fondazione FS Italiane.

Sulla sua pagina Facebook, viene infatti reso noto che è stata completata la revisione ed il restauro estetico e funzionale del bagagliaio postale DUI 97147.

Il rotabile, prelevato in stato di abbandono presso Bussoleno (TO), sarà a breve inserito in composizione ai treni storici e turistici della Fondazione FS.

Un pezzo piuttosto interessante che fa parte di un lotto di 50 unità costruite originariamente tra il 1966 ed il 1968.

Foto Fondazione FS Italiane