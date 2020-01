Ferrovie: in Austria proposto abbonamento per viaggiare in treno a un euro al giorno

Il ministro dei trasporti austriaco ha comunicato la volontà del nuovo governo, di creare un abbonamento con cui è possibile viaggiare a 1 euro attraverso una regione, con 2 euro attraverso due regioni e con 3 euro in tutto il Paese.

L’Austria, dopo l’accordo di governo tra i popolari e i verdi, ha annunciato infatti di voler introdurre un abbonamento annuale per il trasporto pubblico del costo di 365 euro, corrispondente cioè ad 1 euro al giorno.

A Vienna questo tipo di proposta è già realtà, e per questo il governo composto da popolari e verdi ha deciso di estenderlo all'intero Paese. Il nuovo abbonamento, che dovrebbe chiamarsi 1-2-3-Karte, permetterebbe di viaggiare a un euro in una regione austriaca, a due in due regioni e a 3 euro nell'arco di 24 ore in tutto il territorio nazionale.

Attualmente un abbonamento annuale costa nel Paese 1095 euro per tutti i mezzi pubblici, e si rivolge in particolare modo ai numerosi pendolari che vivono in campagna e lavorano nella capitale. Il progetto 1-2-3-Karte, annunciato dal ministro dei trasporti Leonore Gewessler (Verdi), andrebbe a ridurre sostanzialmente il costo dell’abbonamento, "tagliando" i costi di un terzo.

Foto di dr. bahnsinn.