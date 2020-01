Ferrovie: urto tra treni merci a Verona Quadrante Europa

Sono stati momenti concitati quelli vissuti ieri allo scalo ferroviario di Verona Quadrante Europa dove c'è stata una collisione a bassa velocità tra due convogli merci.

L'allarme è scattato attorno alle 11 nell'aria adiacente lo scambio ferroviario. L'urto è avvenuto tra una cisterna che trasporta liquidi infiammabili e un locomotore (741). Entrambi sono usciti dai binari, secondo quanto visibile dalle fotografie fatte sul posto dai Vigili del Fuoco.

Immediatamente sono intervenuti i VVF permanenti di Verona che hanno provveduto a verificare la situazione e a mettere in sicurezza l'area. Si è poi accertato che non ci fossero perdite dalle cisterne coinvolte. Con i tecnici si è poi riportato sulle rotaie i mezzi. Fortunatamente non ci sono stati feriti.