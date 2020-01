Ferrovie: arriva la fermata dei Frecciarossa a Battipaglia

"La fermata dei treni Frecciarossa nella stazione di Battipaglia è un risultato sempre più vicino".

Lo annuncia il Senatore del M5S Francesco Castiello.

"In questi giorni i responsabili di Trenitalia mi hanno personalmente rassicurato che il servizio viaggiatori sarà attivato non appena Rete Ferroviaria Italiana (RFI) adotterà la tariffa PROMO Premium, mediante l’aggiornamento del PIR -Prospetto Informativo Rete-, per il quale si attende il parere di conformità dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

La tariffa PROMO Premium è stata da me proposta nel “Manifesto del Mezzogiorno” consegnato al Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Conte, il 29 novembre 2019 a Vallo della Lucania.

Nella stazione di Battipaglia i lavori di restyling sono in fase di ultimazione, RFI ha assicurato che contemporaneamente alla loro ultimazione, sarà aggiornato anche il PIR -Prospetto Informativo Rete- con la tariffa PROMO Premium, che prevede appunto l’abbattimento del pedaggio alle imprese ferroviarie Alta Velocità, che prolungano la corsa fino a Battipaglia.

Ne avrà vantaggio anche l’utenza della Piana del Sele e del Cilento che potrà utilizzare più agevolmente i treni Frecciarossa con inclusione nel circuito dell’Alta Velocità delle aree interne sin’ora emarginate da questo importante servizio".