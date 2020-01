Ferrovie: Talgo "porta" a Chesterfield la ferrovia ad altissima velocità

C'erano tutte le ragioni per essere allegri oggi, dato che Talgo UK e il Chesterfield Borough Council hanno fatto un altro passo in avanti per portare in città abilità e tecnologia ferroviarie avanzate.

Talgo è una società specializzata nella progettazione di materiale rotabile specializzata principalmente nella progettazione, produzione e manutenzione di treni tecnologicamente differenziati, veloci e leggeri, con una presenza in 44 paesi. Talgo UK ha recentemente istituito una sede a Chesterfield e ha confermato le ambizioni di sviluppare un "Centro di innovazione" presso Barrow Hill Roundhouse.

La società ha ambizioni per il Regno Unito che includono non solo Chesterfield, ma anche un importante impianto di produzione a Longannet, in Scozia. I due siti lavoreranno insieme per garantire che le competenze e le conoscenze necessarie per costruire ed esportare treni "allo stato dell'arte" siano presenti nel Regno Unito.

Talgo UK ha una filosofia di "vera produzione". Invece di assemblare kit dall'estero, la società intende rinvigorire la catena di approvvigionamento del Regno Unito e procurarsene ove possibile. Questo approccio rafforza i lavoratori, protegge i posti di lavoro e mantiene più denaro nelle economie locali e nazionali del Regno Unito.

Ora queste ambizioni stanno diventando realtà, con un "accordo quadro" reso noto tra il Chesterfield Borough Council e Talgo UK, e la consegna di un veicolo ferroviario ad altissima velocità sul sito, a fini di formazione e istruzione.

Forse più tangibile per l'osservatore occasionale è la consegna di una delle vetture di un Talgo da 250 km/h, che viene fornito con l'esclusiva tecnologia "Rodal". La carrozza è stata oggi donata al Chesterfield Borough Council.

Il design di base di Talgo è altamente flessibile e il tipo di carrozza fornita è stata utilizzata per i treni notturni tra Parigi e Madrid. Altri esemplari vengono "riqualificati" per essere utilizzati a 330 km/h sulle linee ad alta velocità della Spagna che si irradiano dalla capitale spagnola.

Talgo sta portando la sua tecnologia nel Regno Unito, nell'ambito di un programma per spiegare le nuove tecnologie, trasferire le conoscenze nel Regno Unito e rafforzare la capacità interna del Regno Unito di ricerca e sviluppo. Chesterfield svolgerà un ruolo chiave nel processo, coordinando gli sforzi in tutto il Regno Unito.