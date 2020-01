Ferrovie, nuova stazione di Cattolica: il sindaco Gennari incontri cittadini e associazioni

Dopo la recente firma dell’accordo sui lavori della nuova stazione di Cattolica (Ferrovie, c’è l’accordo con RFI: la stazione di Cattolica sarà riqualificata), l’Amministrazione Comunale ha inteso organizzare due primi momenti per la condivisione delle informazioni, la raccolta di istanze e proposte.

In particolare un primo appuntamento, dedicato alle associazioni di categoria, si svolgerà il prossimo lunedì 3 febbraio alle 11 nella Sala Giunta di Palazzo Mancini. Il giorno seguente, alle 18, al Palazzo del Turismo, l’incontro sarà rivolto ai comitati di quartiere ed a tutta la cittadinanza. Previsti gli interventi del Sindaco Mariano Gennari, del Dirigente ai Progetti speciali Baldino Gaddi e del Portavoce del Primo Cittadino Davide Varotti.

Si tratta dei primi passi pubblici “di un percorso avviatosi già da tempo. Un obiettivo – aveva commentato il Gennari - per il quale intendo esprimere gratitudine ad i miei collaboratori, ai rappresentanti del Ministero dei Trasporti che si sono fatti parte attiva in questa partita e soprattutto ai Dirigenti di RFI che, dopo attenta analisi, hanno percepito l'importanza di accelerare il processo di riqualificazione dell'asset ferroviario. I lavori doneranno alla nostra comunità ed ai turisti una stazione pienamente funzionale e moderna”.

Il protocollo d'intesa per programmare gli interventi di riqualificazione è stato firmato nella Capitale lo scorso 15 gennaio alla presenza del sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Roberto Traversi, del consigliere MIT Massimiliano Gattoni e dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana Maurizio Gentile. Firmatari il Sindaco di Cattolica Mariano Gennari e il Direttore Stazioni di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) Sara Venturoni.

Foto 1 di Francesco - originally posted to Flickr as Notturno... (stazione di Cattolica), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5245245