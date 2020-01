Ferrovie: a febbraio audizione in consiglio regionale sullo spostamento della Finale – Andora

“Ristorante ‘Liguria’, menù del mese a base di varianti, raddoppi, spostamenti a monte ed autostrade”.

Questo il singolare incipit di una nota ufficiale del direttivo del comitato per la salvaguardia del territorio e della tutela della popolazione e delle attività produttiva.

Spiegano dal comitato: “La parola d’ordine del momento, in tutte le assemblee e tavole rotonde, è ‘Grandi Opere’, pensate per togliere la Liguria dall’isolamento. In realtà, la sola progettazione e realizzazione di tali infrastrutture richiederebbe invece “Grandi” periodi di tempo, “Grandi” costi (almeno 15 miliardi) e comporterebbe ‘Grandi’ danni, ambientali e paesaggistici.

Al contrario, dati gli ultimi eventi, la mancanza di manutenzione risulta essere causa dello stesso isolamento che si cerca di evitare. Su tale base e a motivo della naturale configurazione e morfologia del territorio, anziché “sventrare” con gallerie, viadotti, sbancamenti e discariche, sarebbero necessarie maggiori cure ed ammodernamenti circa ciò che è già esistente.

Per avvalorare tale tesi, ove ad esempio lo spostamento a monte è già avvenuto, togliendo i binari e le stazioni dai centri urbani, si è allontanato il servizio a pendolari, cittadini e turisti causando un crollo di passeggeri sulla tratta, e quindi un effetto contrario a quello preventivato: grandi spese senza benefici”.