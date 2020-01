Ferrovie: Sicilia, scatta l’interrogazione all’Ars sulla Messina – Sant’Agata di Militello

In seguito alla raccolta firme dei pendolari che chiedevano il rientro del regionale Messina – Sant’Agata di Militello alla fascia oraria delle 15, Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per la Lega, ha depositato una interrogazione rivolta all’Assessore Regionale ai Trasporti Marco Falcone e indirettamente ai vertici di Trenitalia.

Nell’atto parlamentare si chiede al governo regionale di approfondire la questione e di rilevare le istanze legittime dei pendolari della provincia messinese che chiedono semplicemente che il treno in questione, spostato inspiegabilmente dalle 15 alle 16.30, venga ripristinato all’orario utile per i pendolari. Nell’interrogazione viene poi richiesta la possibilità che venga ripristinata la fermata alla stazione di Gliaca di Piraino che consentirebbe alle comunità limitrofe di non doversi spostare, visto i cattivi collegamenti stradali, verso la stazione di Patti.

“Il servizio va potenziato nel senso che vanno ascoltate le esigenze legittime dei pendolari che pagano e che creano in quell’ora un flusso e un indotto notevole, anche nell’interesse di Ferrovie – dichiara il deputato barcellonese – molte poi sono le fermate soppresse ma non si capisce perché non si debba tener conto delle difficoltà di collegamento stradale tra i vari comprensori. Ritengo Gliaca una stazione ferroviaria ancora utile, anche solo per una o più fermate, per i tanti pendolari che si spostano da e verso Messina.”