Ferrovie: Trenord premiata da Industria Felix Magazine

Una importante onorificenza per Trenord.

"Miglior impresa del settore Trasporti in Regione Lombardia, per performance gestionale e affidabilità finanziaria. È questa la menzione che vede la compagnia premiata da Industria Felix Magazine nell’ambito della IV edizione di “La Lombardia che compete”.

L’award è stato assegnato sulla base dell’indagine di Cerved Group SpA sui bilanci 2018 di oltre un milione di Società di Capitali in tutta Italia. Le aziende finaliste sono state classificate (attraverso un algoritmo di bilancio) per dimensione e settori in base al miglior Mol, con indice Roe positivo in utile, con un Rapporto Oneri finanziari/Mol inferiore al 50% e con un delta addetti invariato o crescente, rispetto alla media dell’anno precedente.

Il criterio di scelta ha riguardato esclusivamente aziende solvibili o sicure, in base al Cerved Group Score (valutazione sintetica del merito creditizio delle imprese Italiane). Nella sola Lombardia sono stati analizzati i bilanci di 32.904 società di capitali con ricavi compresi tra i 2 milioni e i 13,9 miliardi, che hanno prodotto un volume di affari pari a 962 miliardi e una crescita del 7,8% rispetto all’anno precedente.

Trenord - conclude la nota - si conferma essere un’azienda competitiva e finanziariamente solida".