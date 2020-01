Ferrovie: Agropoli-Castellabate vuole la fermata del Frecciargento Bolzano - Sibari

Avere l’alta velocità tutto l’anno nella stazione di Agropoli-Castellabate è uno degli obiettivi della cittadina campana.

Della proposta che era stata lanciata qualche giorno fa dalla cooperativa ViviCilento e della quale avevamo dato conto, si sta occupando il senatore del M5S Francesco Castiello che l’ha inoltrata a FS. Quel che si cerca di ottenere è una fermata dei Frecciargento 8519 (Bolzano-Sibari) e 8510 (Sibari-Bolzano).

Stando a quanto riportato da Infocilento si tratterebbe di un modo per dare maggiori servizi al territorio e puntare in particolare sul nome di Castellabate, sfruttando la sua attrattività conquistata in Italia e all’estero soprattutto grazie al film Benvenuti al Sud. Proprio da Castellabate il sindaco Costabile Spinelli prova a cogliere al balzo questa opportunità e già programma nuovi servizi qualora l’alta velocità dovesse divenire realtà.

“Il collegamento per questo territorio è di fondamentale importanza”, spiega il sindaco Spinelli. “Impegnerò anche il Comune a supporto di questa richiesta con un atto formale”, aggiunge. Qualora Trenitalia dovesse dare il via libera il centro cilentano è già pronto a garantire nuovi servizi: “Già da tempo – ha rivelato il primo cittadino – ho avuto il parere preliminare per un collegamento tra stazione e Castellabate. Se si dovesse concretizzare questa richiesta, quindi, attiveremo un link per raggiungere il nostro territorio”.

Spinelli in conclusione plaude all’attività di ViviCilento e precisa che l’arrivo dell’alta velocità “è un importante servizio che va supportato”.