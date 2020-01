Ferrovie, Germania: DB sempre più verde, 60% di elettricità "green" nella corrente di trazione

Deutsche Bahn è stata insignita del massimo grado "A" dall'organizzazione internazionale di rating CDP.

DB è stata riconosciuta come una delle aziende più rispettose del clima nel settore dei trasporti e della logistica in tutto il mondo. La valutazione del clima di CDP è considerata la classifica di protezione del clima più prestigiosa al mondo. Con il rating "A", DB è nel primo gruppo con 179 aziende in elenco nel 2019. Alla valutazione hanno partecipato un totale di oltre 8.400 aziende.

Ha detto il CEO di DB Richard Lutz: "Siamo orgogliosi di questa buona performance su scala internazionale. Il risultato ci ispira nella nostra voglia di essere pionieri del clima. In questi giorni, lo stiamo dimostrando con un'altra pietra miliare ecologica: per la prima volta, abbiamo il 60% di elettricità verde nel nostro mix di corrente per la trazione. Questo ci consente di raggiungere una quota ben al di sopra del mix pubblico di elettricità. Lo stesso vale per il futuro: stiamo costantemente sostituendo i combustibili fossili con l'elettricità verde".

Gli fa eco Paul Simpson, CEO dell'organizzazione di rating CDP: “Congratulazioni a tutte le aziende che quest'anno sono entrate nell'elenco "A" del CDP. Le aziende nella lista "A" sono leader di mercato nell'area della sostenibilità aziendale. Si trovano ad affrontare i rischi ambientali e si preparano per avere successo nell'economia di domani".

Il rating CDP valuta le attività di protezione del clima e la strategia delle aziende in merito ai cambiamenti climatici e alla trasparenza delle loro relazioni. Le società vengono valutate per conto dei membri del CDP: investitori, società e città. Di conseguenza, l'organizzazione dispone della raccolta più completa al mondo di dati climatici relativi alle aziende. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 25 febbraio 2020 a Parigi.