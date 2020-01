Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Consueto appuntamento con la rubrica di Ferrovie.Info dedicata al riepilogo delle notizie più importanti della settimana che si è appena conclusa.

Questa settimana ancora buone notizie per il Sud del nostro Paese. In Sicilia dopo le "prove" con gli Intercity Giorno (Ferrovie: E.464 in Doppia Trazione Asimmetrica per gli Intercity in Sicilia), le E.464.346 e .371 sono state "testate" in doppia trazione asimmetrica pure sugli Ferrovie, Sicilia: anche gli Intercity Notte in Doppia Asimmetrica di E.464 () che hanno viaggiato accoppiate per i mantici e agganciate quindi alla Carrozza Pilota UIC-Z (Ferrovie: Carrozze Pilota UIC-Z1 in servizio giornaliero in Sicilia [VIDEO]). Intanto, sempre in Sicilia, procedono a ritmo spedito i lavori di raddoppio della Palermo-Catania (Ferrovie: si accelera sui lavori del raddoppio Palermo-Catania).

Il ministro De Micheli si è recato invece in Calabria, dove ha annunciato importanti novità per la regione, ovvero l’arrivo di 400 milioni per l’elettrificazione delle linee (Ferrovie, De Micheli annuncia l'arrivo di 400 milioni per l’elettrificazione in Calabria), e due nuovi collegamenti "Frecciargento" tra la Regione e il Nord (Ferrovie: da giugno due nuovi servizi "Frecciargento" tra la Calabria e il Nord). Inoltre, grazie all’accordo tra Governo, Comune di Reggio Calabria e RFI verranno realizzate tre nuove stazioni ferroviarie lungo la tratta Jonica (Ferrovie, Calabria: tre nuove stazioni sulla linea jonica).

Bene anche le Marche, con l’arrivo a San Benedetto più Frecciargento e forse il Frecciarossa (Ferrovie: a San Benedetto più Frecciargento e forse il Frecciarossa) e la consegna del nuovo Pop di Alstom (Ferrovie, Marche: consegna il nuovo Pop a San Benedetto del Tronto). L’arrivo di questo convoglio sui binari ci ha dato spunto per un riepilogo sulle consegne dei due nuovi modelli di treno regionale Pop e Rock di Trenitalia effettuate fino a questo momento (Ferrovie: consegne di Rock e Pop, facciamo il punto della situazione [VIDEO]).

Male invece la Lombardia, dove tutti ormai accusano la Regione per la grave situazione del sistema ferroviario gestito da Trenord (Ferrovie: caos Trenord, tutti contro Regione Lombardia), nonostante la prossima entrata in servizio dei nuovi convogli Caravaggio.

In settimana arriva poi una notizia che farà piacere ai tanti appassionati, dopo il restauro effettuato presso le Officine di Porrena, ultime corse prova per l’ETR 252 (Ferrovie: bentornato ETR 252 "Arlecchino" (con due piccoli nei)!).

Tante le notizie dall'estero, dalla Spagna con la presentazione in grande stile dell’Avlo di Renfe (Ferrovie, Spagna: da Renfe 10.000 biglietti a 5€ per il benvenuto alla vendita di Avlo), dalla Germania dove DB Cargo ordina 50 locomotive ibride Toshiba (Ferrovie, Germania: per DB Cargo 50 locomotive ibride Toshiba) mentre DB rinnova le divise del personale (Ferrovie, Germania: nuova divisa dopo 17 anni per Deutsche Bahn) e firma un accordo di cooperazione con Ukrzaliznytsia (Ferrovie: accordo di cooperazione tra Ukrzaliznytsia e Deutsche Bahn) e dall’Austria con il primo viaggio del nuovo Nightjet ÖBB per Bruxelles (Ferrovie, Austria: via al nuovo Nightjet ÖBB per Bruxelles).

E poi ancora novità dalla Cechia dove la Moravia ordina 37 RegioPanter a Škoda (Ferrovie, Cechia: la Moravia ordina 37 RegioPanter a Škoda) e arrivano nuove carrozze di Siemens (Ferrovie: nuove carrozze Siemens per la Repubblica Ceca), e dalla Slovenia dove si sta per concludere il raddoppio della linea Koper – Divaca (Ferrovie, Slovenia: rush finale per il raddoppio della Koper - Divaca).

Grandi progressi per la Russia, con un buon incremento di viaggiatori sui treni internazionali Allegro (Ferrovie, Russia: nel 2019 +15% di viaggiatori sui treni internazionali Allegro) e dove TMH consegna la nuova 3TE25K2M a tre sezioni destinata alla Siberia (Ferrovie, Russia: TMH consegna la nuova 3TE25K2M a tre sezioni), mentre il Paese pensa a un collegamento ferroviario con la Finlandia (Ferrovie: linee AV crescono, la Finlandia pensa a un collegamento alla Russia).

Appuntamento tra sette giorni!

Foto 2 di Paolo Gangemi - Foto 3 di Salvatore Romano d'Orsi - Foto 5 di Bahnfrend - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82647536