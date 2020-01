Ferrovie, Marche: consegna il nuovo Pop a San Benedetto del Tronto

“Il treno sta diventando un’alternativa importante”.

Queste le parole di del Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, a San Benedetto per la consegna del nuovo ETR 104 n.011 Pop da parte di Trenitalia.

“Stiamo vivendo particolare, questo tratto di autostrada è costantemente intasato – aggiunge il presidente della Regione – vorremmo che funzionassero anche le strade, ma intendiamo spingere verso una mobilità sostenibile. L’obiettivo raggiunto è andato oltre ogni nostra aspettativa”.

Il treno è munito di rete wi-fi, di prese usb, ganci per collocare le biciclette e spazi per ricaricarle, senza dimenticare l’accesso facilitato per i diversamente abili. “Viaggiare in treno ha raggiunto comfort impareggiabili”.

Presenti anche la vicepresidente Anna Casini, il senatore Giorgio Fede, l’assessore regionale ai trasporti Angelo Sciapichetti, l’amministratore delegato di Trenitalia Orazio Iacono e i consiglieri comunali Emidio Del Zompo e Mariadele Girolami.