Ferrovie, Germania: nuova divisa dopo 17 anni per Deutsche Bahn

Deutsche Bahn cambia immagine e adotta Borgogna e blu.

Il 2020 è l'anno in cui arriva il nuovo abbigliamento aziendale. 43.000 dipendenti a contatto con i clienti sono stati in grado di ordinare la loro raccolta da gennaio.

La produzione sostenibile inizia in primavera, dopodiché verranno spedite fino a 900.000 parti singole. Dal 1 agosto, i clienti DB potranno vedere i dipendenti sui treni e sugli autobus, nelle stazioni ferroviarie e nei punti vendita nei loro nuovi abiti.

"Ci consideriamo ospiti e diamo molta importanza al presentarci in modo amichevole e moderno", ha dichiarato il direttore delle risorse umane di DB Martin Seiler. "Siamo convinti che i nostri dipendenti si sentiranno a proprio agio con i nuovi colori, tagli e tessuti e che anche i nostri passeggeri li apprezzeranno". Sullo sfondo della strategia Strong Rail, il nuovo abbigliamento aziendale è un segnale estremamente importante per i dipendenti e i passeggeri.

La collezione è composta da un massimo di 80 parti singole, principalmente in Borgogna e blu. La Borgogna sostituisce il Rosso Traffico precedentemente utilizzato da DB, essendo considerato più facile da combinare.

Il designer Guido Maria Kretschmer ha progettato il nuovo abbigliamento aziendale in stretta collaborazione con circa 60 dipendenti DB. Dopo due test lunghi di usura e ulteriori regolazioni, la collezione ora entra in produzione. Gran parte dell'abbigliamento porta il marchio MADE IN GREEN by OEKO-TEX®, che garantisce una produzione rispettosa dell'ambiente e socialmente responsabile.

Il precedente abbigliamento aziendale è rimasto in uso per 17 anni.