Trasporti, Wuhan è isolata: bloccati treni, bus, aerei e traghetti

Una città fantasma isolata dal resto del mondo. Sembra lo scenario perfetto per un film di fantascienza, sul genere Contagion, e invece purtroppo non lo è.

Dopo l’allarme sui casi di Coronavirus, la città di Wuhan, metropoli con oltre 11 milioni di abitanti, ritenuta l’epicentro del focolaio del virus è completamente isolata dal resto del mondo.

Per contenere l’epidemia il sindaco Zhou Xianwang ha tentato di correre ai ripari con misure drastiche, anche a costo di danneggiare la stagione turistica al via oggi venerdì 24 per il Capodanno cinese.

“Se non è necessario non venite a Wuhan”, ha detto alla Tv di stato, annunciando di aver cancellato il principale evento di celebrazione del capodanno lunare, una delle più sentite festività tradizionali cinesi. Il sindaco ha inoltre esortato anche i residenti a non lasciare la città.

Nel frattempo, sono scattate drastiche misure d’emergenza. Scanner per misurare la febbre sono stati installati alla stazione ferroviaria e all'aeroporto e i funzionari stanno controllando la temperatura dei conducenti ai posti di blocco dell'autostrada.

Tutti i voli e i treni in partenza dalla città cinese, focolaio del virus, sono stati cancellati. Anche il trasporto pubblico è temporaneamente fermo per contrastare la diffusione dell’epidemia di Coronavirus.

Foto 1 di By そらみみ (Soramimi) - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42634863

Foto 2 di By そらみみ (Soramimi) - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42634859