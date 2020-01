Ferrovie, Germania: per DB Cargo 50 locomotive ibride Toshiba

Deutsche Bahn sta rendendo il trasporto ferroviario merci ancora più rispettoso dell'ambiente.

Dopo aver completato lo studio di fattibilità con uno sviluppo congiunto, DB Cargo Deutschland ha deciso di effettuare un ordine per 50 locomotive ibride con cabina centrale Toshiba dal Giappone.

Le macchine andranno a sostituire 61 vecchie locomotive Diesel e DB Cargo spera con questa mossa di ridurre il consumo di energia del 30% e di risparmiare circa 1 milione di litri di gasolio all'anno. L'HDB 800 è dotato di batterie agli ioni di litio Toshiba SCiB certificate TÜV Rheinland. Ma non è tutto perché DB Cargo noleggerà anche altre 50 locomotive.

I preparativi per l'assemblaggio, che avrà luogo presso le strutture di manutenzione di Rostock di DB Cargo, inizieranno nel 2021. Sia Kiel che Rostock sono stati citati in passato come possibili luoghi di produzione con quest'ultimo vincitore.

Takayuki Konno, Vicepresidente senior aziendale di Toshiba Corporation e Presidente / CEO di Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation ha detto: “Questo è l'inizio di un'eccellente collaborazione. Toshiba è molto orgogliosa di sviluppare la sua prima locomotiva da manovra europea per DB Cargo. La macchina unisce gli elevati standard ingegneristici europei e giapponesi.

Oltre a un consumo di gasolio significativamente inferiore e costi di manutenzione minori, i veicoli ibridi consentono una maggiore disponibilità media della flotta e quindi anche una qualità superiore per i clienti. Inoltre, i moduli batteria possono essere caricati esternamente fin dall'inizio, il che aumenta ulteriormente la quota di energie rinnovabili nel trasporto merci su rotaia.