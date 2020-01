Ferrovie: via alle corse prova alla stazione di Vigna Clara

Passi in avanti per la possibile riapertura della stazione di Vigna Clara a Roma.

Nell’incontro dello scorso 22 gennaio con l’ing. Marco Torassa, Direttore Investimenti Area Centro di RFI e il presidente del Municipio XV Stefano Simonelli sono state pronunciate parole importanti.

Per prima cosa c'è una data per le prove tecniche che si terranno dal 4 al 14 febbraio tra la stazione stessa di Vigna Clara e quella di Valle Aurelia. Protagonista sarà ovviamente un TAF distolto dal servizio su altre linee.

In seconda battuta, qualora i risultati dei test fossero positivi, si procederebbe con tutte le operazioni propedeutiche alla riapertura della tratta, che visti i tempi tecnici e burocratici, potrebbe avvenire a dicembre 2020.

Ricordiamo che la stazione di Vigna Clara a Roma, inaugurata nel 1990 non è mai sostanzialmente entrata in funzione per i ricorsi di alcuni abitanti che lamentano problemi di vibrazioni ai loro palazzi.