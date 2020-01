Ferrovie, Slovenia: rush finale per il raddoppio della Koper - Divaca

Novità in arrivo per una delle più belle linee del Carso.

La società spagnola di energie rinnovabili e infrastrutture Acciona ha lanciato un'offerta congiunta con la controparte italiana Pizzarotti e la società di costruzioni slovena Makro 5 Gradnje per il progetto volto ad ampliare il collegamento ferroviario tra l'hub di Divaccia (Divaca) e il porto di Capodistria (Koper).

"Siamo ancora nella fase preliminare del processo per l'appalto e si tratta di un grande progetto, che ha ricevuto 29 offerte", ha dichiarato Alberte Gonzalez Patino, direttore delle comunicazioni di Acciona. Il progetto infrastrutturale punta al raddoppio della ferrovia di 27 chilometri che collega l'unico porto della Slovenia con l'hub di Divaccia. "Nei prossimi tre mesi definiremo quali parti della gara d'appalto andranno ad Acciona, quali a Pizzarotti e quali a Makro 5".

Le altre offerte ricevute nei giorni scorsi dalle autorità slovene per il progetto infrastrutturale, del valore stimato attorno a 1,2 miliardi di euro, includono anche società cinesi e turche. 2TDK, società statale incaricata della gestione del progetto, ha confermato di aver ricevuto 15 offerte per la tratta tra Divaccia e Crni Kal, e altre 14 per la sezione tra Crni Kal e Capodistria.

Tra le principali offerte quella della slovena Kolektor, in corsa per entrambe le tratte insieme alle due società turche Yapi Merkezi e Ozlatin Insaat.

Un altro gruppo turco, Cengiz, che recentemente si è aggiudicato l'appalto per la galleria slovena di Karavanke, ha presentato un'offerta, mentre dalla Cina si registra l'interesse di China Civil Engineering Construction Corporation, China Communications Construction Company, Power Construction Corporation of China, China Railway No. 9 Group e China Gezhouba Group Company.

2TDK ha fatto sapere che entro 90 giorni comunicherà quelle che sono le società ammesse alla fase successiva della gara d'appalto.