Ferrovie: il petrolio norvegese a Minsk grazie alle ferrovie lituane

Politica e ferrovia si incrociano anche a latitudini molto diverse dalla nostra.

Siamo infatti in Lituania, nazione che può offrire alla Bielorussia un’alternativa alle importazioni di petrolio e gas dalla Russia, come reso noto dal ministro degli Esteri lituano Linas Linkevičius. Del resto la sintonia tra paesi baltici e Russia non è mai stata ai massimi livelli dopo l'indipendenza, per cui lo "sgambetto" è inevitabile laddove non gradito.

La dichiarazione è stata fatta poco dopo la conferma che la Bielorussia avrebbe importato petrolio dalla Norvegia attraverso il porto di Klaipeda e con l’aiuto delle ferrovie lituane.

«Siamo interessati alla diversificazione dell’approvvigionamento energetico della Bielorussia, e questo è un esempio dell’utilizzo del porto e delle ferrovie di Klaipeda. Se ci fosse interesse, si potrebbero prendere in considerazione anche le questioni relative al gas. Questi temi saranno discussi durante la mia visita a Minsk, insieme ad altre questioni di attualità all’ordine del giorno», ha detto il ministro.

«Le ferrovie lituane trasporteranno questo carico dal porto di Klaipeda», hanno fatto sapere le ferrovie lituane. La Bnk importerà petrolio dal giacimento norvegese Johan Sverdrup, riporta Reuters. La petroliera è arrivata al porto di Klaipeda il 22 gennaio, e circa 80 mila tonnellate di petrolio saranno trasportate alla raffineria bielorussa di Navapolatsk per ferrovia.

La consegna del petrolio da Klaipeda alla raffineria di Navapolatsk potrebbe costare a Minsk molto di più delle importazioni via oleodotto visto che il trasbordo e il trasporto alla raffineria per ferrovia costerà più di 20 dollari per tonnellata.

Del resto le alternative sono poche visto che lo scorso 1 gennaio la Russia ha interrotto le forniture di petrolio, dopo che la Bielorussia ha rifiutato di esportare prodotti petroliferi per soddisfare il fabbisogno interno.

Il presidente della Bielorussia Alyaksandr Lukashenko ha dato istruzioni per ottenere il petrolio da altri paesi. Il 14 gennaio il vice primo ministro bielorusso Dzmitry Krutoy ha dichiarato che la compagnia petrolifera bielorussa, Bnk, aveva inviato proposte commerciali per l’acquisto di petrolio a Polonia, stati baltici, Ucraina, Azerbaigian e Kazakistan.