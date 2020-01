Ferrovie, Germania: numeri in crescita per DB Regio

DB Regio continua a essere un forte leader di mercato.

Nel 2019, ha raggiunto un tasso di profitto del 76% nel mercato altamente competitivo del trasporto ferroviario locale che in Germania è aperto alla concorrenza.

Si tratta di un aumento di sei punti percentuali rispetto all'anno precedente. La quota di mercato di DB Regio è del 64% 25 anni dopo la liberalizzazione del mercato dei trasporti regionali. DB Regio trasporta circa 2,5 miliardi di passeggeri all'anno su autobus e treni. I cinque servizi metropolitani della S-Bahn a Berlino, Amburgo, Monaco, Rhein-Main e Stoccarda mostreranno una tendenza di crescita di oltre il 4% nel 2019.

"Siamo tornati su un percorso di crescita e siamo andati molto bene in una competizione intensa", afferma Jörg Sandvoß, CEO di DB Regio. La compagnia trasporta quasi due miliardi di passeggeri all'anno con i suoi treni. “Con i nostri cinque grandi nodi della S-Bahn, circa 4,1 milioni di clienti viaggiano ogni giorno della settimana. Sono la spina dorsale del traffico nelle aree metropolitane e una componente chiave nel cambiamento climatico”, continua Sandvoß.

DB Regio è stata anche in grado di aumentare la puntualità. Nel 2019, era del 94,3% a livello nazionale, 0,3 punti percentuali sopra l'anno precedente.

Parallelamente agli sforzi fatti con i propri servizi, DB Regio normalizza anche le corse della concorrenza. DB Regio fornisce infatti assistenza ai macchinisti per tutti e otto i contratti di trasporto della concorrenza iniziati a dicembre 2019. Supporta anche i mezzi in cinque di queste reti. "Nell'interesse dei passeggeri, delle autorità e della mobilità sostenibile, noi, in quanto leader di mercato e partner forti, affrontiamo questa responsabilità e utilizziamo le nostre risorse a livello nazionale. Tuttavia, il nostro traffico continua ad essere ovviamente una priorità", afferma Jörg Sandvoß.

DB Regio sta perseguendo approcci sostenibili e innovativi, tra le altre cose, per quanto riguarda l'energia. Dall'inizio di gennaio utilizza elettricità verde al 100% su sei collegamenti nel Baden-Württemberg. Le sei rotte hanno un fabbisogno annuo previsto di circa 125.000 megawattora, che corrisponde al consumo di circa 40.000 famiglie di due persone.