Ferrovie, Bloomberg: "Alstom e Bombardier valutano una fusione per un maxi colosso ferroviario"

La nota agenzia statunitense Bloomberg ha lanciato oggi una indiscrezione "bomba".

Secondo quanto riportato Bombardier e Alstom sarebbero in fase di valutazione per una eventuale fusione. La multinazionale francese ci riprova dopo che l’antitrust nel febbraio 2019 aveva bloccato il maxi merge con Siemens che avrebbe generato un gruppo in grado di competere con il colosso cinese CRRC per quanto riguarda la realizzazione di materiale rotabile ferroviario.

Stando a Bloomberg, la canadese Bombardier starebbe valutando una fusione con Alstom per stabilizzare il suo “portfolio” che comprende anche jet aziendali e aerei commerciali. Ovviamente anche in questo caso la fusione potrebbe essere sottoposta al vaglio dell’antitrust.

Vedremo se questa volta l'esito sarà diverso e nel caso quali saranno i progetti sacrificabili e sacrificati. Nella scorsa circostanza nubi nere si erano addensate sul Pendolino.