Ferrovie: capotreno presa a pugni, arrestato il responsabile dopo altra aggressione

Stavolta sono scattate le manette, per fortuna.

Ha infatti colpito ancora l'uomo che, lo scorso venerdì 17 gennaio, aveva aggredito una giovane capotreno Trenord prendendola a pugni e calci su un convoglio regionale, all'altezza della stazione di Seregno, in provincia di Monza e Brianza.

Questa volta però per l'uomo, un cittadino italiano di mezza età con precedenti per lesioni, furto aggravato e maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Ancora una volta, dopo che era già stato identificato e denunciato per il precedente episodio, ha preso di mira una donna, un'altra capotreno che è stata picchiata con un pugno al volto mentre si trovava su un convoglio vicino alla stazione di Cadorna e che per le conseguenze di quel pugno è finita in ospedale.

Stavolta, tuttavia, l'aggressore è stato individuato dagli agenti della Polfer di Milano Bovisa e questa volta sono scattati i braccialetti ai polsi.