Ferrovie: bentornato ETR 252 "Arlecchino" (con due piccoli nei)!

Dopo il restauro effettuato presso le Officine di Porrena, primi giri di ruota "seri" per l'ETR 252.

Lo storico elettrotreno di Fondazione FS Italiane ha infatti effettuato nella giornata di ieri una corsa prova sulla splendida ferrovia Porrettana da Pistoia a Pracchia e ritorno.

Un test che deve aver sortito i frutti sperati, visto che sul suo profilo social il Direttore di Fondazione, Luigi Cantamessa, scrive "finalmente l'Arlecchino è pronto!".

Una bellissima notizia, dunque, rispetto alla quale abbiamo però un piccolo appunto da fare. Sia chiaro, stiamo guardano il pelo nell'uovo, ma visto che si è fatto trenta operando un ottimo lavoro di ripristino, si potrebbe fare trentuno affinando quella che a nostro giudizio è una piccola svista.

Dalle foto viste in questi giorni, tra le quali quella in alto di apertura di Salvatore Romano d'Orsi, si nota come, rispetto all'uscita dalle Officine di Porrena, siano state applicate le tendine ai vetri dei belvedere.

Purtroppo, tuttavia, confrontando le foto del convoglio originale, si nota come le stesse non sembrino corrette né per forma né per colore. A meno di particolarità che ci sfuggono, infatti, gli ETR 250 avevano tendine monocolore beige e dalla forma decisamente diversa, mentre quelle a righine beige e verdi, comunque molto più sottili, erano esclusivamente adottate sugli ETR 300.

Certo, in 60 anni di onorata carriera non escludiamo che in qualche circostanza gli ETR 250 possano aver ricevuto anche loro le tendine degli ETR 300 ma sarebbero comunque di forma diversa e in ogni caso meno "durature" di quelle monocolore beige.

Vediamo di essere chiari, la nostra è una questione di "lana caprina" e siamo i primi a dirlo, ma visto che correggere questa possibile svista è una questione di poco conto, si potrebbe pensare di farlo prima dei viaggi ufficiali, per avvicinare ancora di più l'ETR 252 allo splendido treno che inorgogliva l'Italia negli anni '60.

Se poi si decidesse di fare anche le porte nel colore grigio nebbia "originale" anziché verde magnolia saremmo davvero di fronte a un piccolo capolavoro.