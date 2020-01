Ferrovie, Russia: TMH consegna la nuova 3TE25K2M a tre sezioni

Lo scorso 20 gennaio, la controllata Bryansk Engineering Plant (BMZ) di Transmashholding (TMH) ha consegnato la prima di 12 locomotive Diesel 3TE25K2M a 3 sezioni destinate alla Siberia.

La prima locomotiva 3TE25K2M che è stata creata nel 2017 e ha completato i test nell'ottobre 2019, ha un funzionamento elettrico CA/CC con controllo della trazione a doppio asse. La macchina può essere fornita a due, tre o quattro sezioni, con la versione a tre elementi che produce 9,3 MW di potenza ed è in grado di trainare un treno da 7.100 tonnellate.

Il motore della 3TE25K2M ha una riserva di carica per basse le temperature e le alte quote ed è dotato di un sistema di controllo a microprocessore. La locomotiva è progettata per trainare pesanti convogli merci nelle difficili condizioni climatiche della Siberia orientale e dell'Estremo Oriente russo, che presentano improvvisi sbalzi di temperatura e terreni difficili.

Componenti innovativi sono stati utilizzati per migliorare l'aderenza della macchina e ridurre la quantità di manutenzione richiesta. Le locomotive dispongono anche di una riserva aggiuntiva di carburante. TMH afferma che la messa in servizio della 3TE25K2M comporterà un aumento del 20% del volume delle merci trasportate sulle ferrovie della Siberia orientale e dell'Estremo Oriente da Taksimo ai terminal portuali di Sovetskaya Gavan-Sortirovochnaya. Inoltre è stato costruito a Komsomolsk-on-Amur un centro di manutenzione proprio per queste locomotive.