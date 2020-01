Ferrovie: sui binari tedeschi la Vectron "Climate hero"

Le ferrovie tedesche ci stanno prendendo indubbiamente gusto.

Sarà il voler sensibilizzare l'opinione pubblica, sarà anche un esercizio di stile, fatto sta che le Deutsche Bahn vanno avanti a pellicolare macchine in livree... naturali.

Questa volta è toccato a una Vectron di Siemens, per la precisione alla 193 363 che ora veste una cromia bianca con una fascia verde. Nel mezzo della fiancata trovano spazio alcune foglie che formano un cuore e la frase "I am a climate hero", a ricordare il mezzo di trasporto meno inquinante per merci e passeggeri.

From white to #climate #hero.

Our BR 193 363 underwent a big change last Wednesday. It went to Seelze in a plain white state and left the workshop as an eye-catching climate hero. Now, it's on the rails in Southeastern Europe. #wearegreen pic.twitter.com/4hjNNhmeWP — DB Cargo (@DB_Cargo) January 21, 2020

Anche queste applicazioni sono in verde, colore che si estende anche a parte della mascherina frontale, per il resto anch'esso bianco, non fosse per il logo DB rosso.

Ancora una iniziativa ecologica, dunque, per DB, che ha anche lanciato sui social l'hashtag #iamaclimatehero.

Se possiamo scommettere che qualche ditta fermodellistica si starà sfregando le mani e produrrà certamente il modello in futuro, dobbiamo dare una brutta notizia agli appassionati italiani visto che la macchina in questione non è omologata per circolare nel nostro paese.

Si tratta infatti di un sottotipo D/A/PL/CZ/SK/H/RO/BG/NL, la speranza per coloro a cui piace scommettere, è che venga prima o poi al Brennero.

Foto DB Bahn