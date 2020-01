Ferrovie: da DB ed Enerparc una centrale solare per alimentare i treni

Nel prossimo futuro, Deutsche Bahn fornirà elettricità verde direttamente alla rete ferroviaria tedesca.

DB e lo sviluppatore del progetto fotovoltaico Enerparc hanno firmato un contratto per un nuovo sistema solare a Wasbek, Schleswig-Holstein. L'elettricità generata in questo impianto verrà immessa nella rete per generare corrente di trazione Hz tramite l'impianto di conversione di Neumünster di DB.

Ha detto Ronald Pofalla, direttore dell'infrastruttura di DB: “Per la prima volta, stiamo immettendo energia solare direttamente nella rete. Stiamo aprendo una nuova strada nell'attuazione della nostra strategia di protezione del clima. Il nuovo parco solare ci aiuterà anche ad aumentare ulteriormente la quota di elettricità verde utilizzata da DB ogni anno”.

Torsten Schein, CEO di DB Energie: “Siamo responsabili dell'approvvigionamento della corrente di trazione e siamo il quinto fornitore di energia elettrica in Germania. Da questo feed-in diretto di energia solare, raccogliamo esperienza e approfondimenti sulla fornitura di energia rinnovabile per la ferrovia".

Stefan Müller, membro del consiglio di amministrazione di Enerparc: “Un contratto a lungo termine con Deutsche Bahn ci offre sicurezza nella pianificazione. Partner forti e costi di sistema inferiori rendono economica la costruzione di grandi impianti fotovoltaici".

Il contratto tra DB ed Enerparc prevede la costruzione di un parco solare vasto circa 70 campi da calcio. I moduli con una potenza di picco di 42 megawatt (MWp) generano circa 38 gigawattora (GWh) di energia all'anno. Fatta salva l'approvazione da parte di autorità specializzate e statali nell'ambito della pianificazione dell'uso del suolo in corso e dopo l'approvazione da parte del comune, la costruzione dovrebbe iniziare al più presto.

DB è già il più grande consumatore di elettricità verde in Germania. Secondo i propri calcoli, la quota di elettricità verde è attualmente già del 60%. Entro il 2021, la percentuale aumenterà al 61%. Entro il 2038, l'intero consumo di DB sarà verde al 100%.

Enerparc AG con sede ad Amburgo è una società internazionale che sviluppa, costruisce e gestisce sistemi fotovoltaici. Con oltre 2.000 megawatt di energia solare installata, l'azienda ha acquisito esperienza in Germania, Europa, Stati Uniti e Asia.