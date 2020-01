Ferrovie: alloggi e spazi verdi, nuova vita per gli ex scali ferroviari milanesi

FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane) è impegnata a Milano per la riqualificazione degli ex scali ferroviari della città.

Lunedì 20 gennaio, nello scalo di Porta Romana, si è tenuto l’incontro pubblico Dagli scali la nuova città. Tre anni dopo, patrocinato da Regione Lombardia e organizzato da FS Sistemi Urbani in collaborazione con il Comune di Milano.

Nel corso dell’evento, Carlo De Vito e Umberto Lebruto, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Sistemi Urbani, hanno presentato i risultati delle attività avviate e gli scenari futuri dei progetti di rigenerazione urbana. Presenti anche il Presidente Regione Lombardia, Attilio Fontana, il Sindaco Giuseppe Sala, e l’Assessore comunale per Urbanistica, Verde e Agricoltura, Pierfrancesco Maran.

Il progetto di riqualificazione degli ex scali ferroviari milanesi è stato avviato nel 2005 e nel 2017 è stato firmato un Accordo di programma tra Comune di Milano, Regione Lombardia, FS Italiane, con Rete Ferroviaria Italiana, FS Sistemi Urbani e Savills Investment Management.

Gli ex scali ferroviari occupano una superficie di oltre un milione di metri quadrati

Si tratta del più grande piano di rigenerazione urbana che riguarderà Milano nei prossimi 10 anni nonché uno dei più grandi progetti di riqualificazione cittadina in Italia e in Europa.

Grazie a FS Sistemi Urbani i sette ex scali ferroviari torneranno presto al centro della vita urbana. Negli ex scali di San Cristoforo e Farini nasceranno due parchi rispettivamente di 14 e 25 ettari, quello di Porta Romana ospiterà il villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026, per Rogoredo e Porta Genova si svilupperanno procedure concorsuali per la stesura dei masterplan, i progetti degli scali di Greco-Breda e di Lambrate parteciperanno alla seconda edizione del bando internazionale Reinventing Cities, infine, è in fase di gara l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione della nuova stazione di Tibaldi della Circle line cittadina.