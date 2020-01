Ferrovie: le imprese di FerCargo protagoniste della ripresa del trasporto merci italiano nel 2019

L’anno appena passato ha segnato ancora un risultato positivo per il trasporto ferroviario delle merci in Italia, con un incremento del traffico, espresso in Treni-km, di circa il 4%.

Protagoniste indiscusse di questo incremento sono state le imprese ferroviarie aderenti in Associazione FerCargo, indipendenti dal Gruppo FSI, le quali hanno registrato sul proprio dato rispetto al 2018, un incremento pari a circa l’8% raggiungendo il 49% del mercato nazionale e provocando una crescita del sistema pari a circa il 4%.

Nel dettaglio: il traffico ferroviario merci in Italia nel 2019 è stato di 49 Mln di Treno-Km, rispetto ai 47,4 Mln del 2018, le IF aderenti in FerCargo ne hanno prodotto 24 Mln nel 2019, rispetto ai 22,2 Mln del 2018.

La crescita delle IF aderenti in FerCargo, iniziata nell’anno 2008, mai interrotta, ha evitato l’estinzione del ferroviario merci in Italia, crollato nei volumi di traffico a causa della crisi economica del 2008; tuttavia rappresenta ancora quote di mercato troppo basse rispetto alle altre modalità di trasporto, soprattutto se considerate le quote modali del cargo ferroviario presenti in altri paesi Europei.

Il Presidente di FerCargo, Luigi Legnani, ritiene che la costante crescita del traffico ferroviari merci in Italia, iniziata nel 2015, conferma l’utilità delle politiche di sostegno al comparto avviate con la “cura del ferro”.

“È doveroso ricordare però il ruolo degli operatori nuovi entrati nel mercato, le loro capacità e la tenacia manifestata in questi anni, fondamentali per rendere efficace la terapia. Tutto questo grazie alla liberalizzazione del mercato che ha permesso al trasporto ferroviario delle merci di assumere un nuovo e diverso modello rispetto al passato” conclude il Presidente.