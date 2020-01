Ferrovie, Austria: le ÖBB presentano le carrozze Due Piani Cityjet

Al fine di offrire ai passeggeri viaggi moderni e di alta qualità, ÖBB investe costantemente nella modernizzazione della sua flotta.

Circa 100 carrozze a due piani - come molti treni Talent 1 e Desiro Classic - vengono aggiornate al livello Cityjet nel trasporto locale.

La conversione include non solo un design interno ed esterno nell'aspetto Cityjet, ma anche molti miglioramenti tecnici. Roman Miklautz, capo del trasporto locale e regionale di ÖBB e Michael Elsner, direttore regionale di ÖBB, hanno presentato nei giorni scorsi il primo nuovo complesso a due piani insieme al consigliere di stato per la mobilità Ludwig Schleritzko.

Le carrozze a due piani aggiornate sono dotate di WiFi. Vi è un'area multiuso in ogni carrozza con più spazio per biciclette, bagagli e carrozzine e un sistema di videosorveglianza è stato installato per aumentare la sicurezza.

I servizi igienici brillano di nuovo splendore, e come sul Cityjet o sul Railjet, trasmettono un'immagine completamente diversa - molto fresca - con una pellicolatura fotografica.

La zona silenzio al piano alto della vettura pilota è un'innovazione e finora un unicum nel traffico locale e regionale. Inoltre, i sedili sono stati rifoderati e i pavimenti e le scale rinnovati. Inoltre, verranno rinnovati tutti i telai delle finestre, i carrelli e i dispositivi di trazione e spinta, nonché tutti i dispositivi di alimentazione e di sicurezza.

Queste le principali caratteristiche dei convogli rinnovati:

Design interno ed esterno in look Cityjet

Sistema di videosorveglianza

Servizi igienici modernizzati e con interni rinnovati

Ambiente passeggeri con design moderno e orientato al futuro

416 posti regolabili (treno da quattro elementi)

Distanze di seduta generose

Poggiapiedi e tavoli pieghevoli in ogni fila

Aree multifunzionali in ogni vettura con spazio per biciclette, bagagli e passeggini

Zone tranquille per letture indisturbate o relax

ÖBB Railnet - il portale di bordo Railnet Regio con WiFi gratuito

Gli ingressi a pianale ribassato che assicurano una facile entrata e uscita

Toilette senza barriere architettoniche

Michael Elsner, direttore regionale di ÖBB-Personenverkehr ha detto: "Con le nuove carrozze a due piani, possiamo fornire ai nostri passeggeri un altro prodotto di punta nel trasporto locale dopo i convogli Cityjet. Oltre alle misure già adottate come parte dell'aggiornamento, ci saranno anche grandi schermi per informazioni durante il viaggio nonché prese USB installate e illuminazione a LED per il risparmio energetico".

"Insieme, lo stato della Bassa Austria e ÖBB lavorano costantemente per essere in grado di offrire a tutti i viaggiatori la migliore offerta possibile nel trasporto locale. Questo include buoni collegamenti e materiale rotabile di alta qualità. Accolgo quindi con favore l'uso del nuovo convoglio a due piani, attraverso il quale abbiamo di nuovo veicoli moderni", ha dichiarato il consigliere di stato Ludwig Schleritzko.

Il primo convoglio a due piani completamente rinnovato è stato inserito in servizio regolare da qualche settimana e ha ricevuto feedback quasi esclusivamente positivi dai viaggiatori.

Di conseguenza, il lavoro prosegue spedito per completare anche gli altri set a due piani. Altre 19 vetture sono previsti per quest'anno e le misure di modernizzazione dovrebbero essere completate entro il 2023.