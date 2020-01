Ferrovie: servono 3mila macchinisti per il trasporto merci

Secondo la stima di Fercargo, l’associazione che riunisce le imprese ferroviarie merci italiane concorrenti di FS, ci sono ottime prospettive di lavoro nel settore ferroviario privato cargo.

Le compagnie ferroviarie private specializzate nel trasporto merci, sono infatti pronte ad assumere 3mila macchinisti nei prossimi tre anni, dopo che 2mila addetti alla circolazione ferroviaria sono già stati assunti nel precedente triennio 2017-2018-2019.

In Italia attualmente, la quota di mercato del cargo ferroviario è pari a circa il 10% rispetto al volume totale delle merci movimentate mentre in Francia e Germania la quota modale del cargo ferroviario oscilla tra il 16 e il 18%.

Questo dimostra che anche in Italia gli spazi per crescere non mancano, tenuto conto delle politiche messe in atto dall’Unione europea per trasferire in misura cospicua le merci dalla strada alla ferrovia nel prossimo decennio.

L’obiettivo dell’Europa è consentire al traffico ferroviario delle merci di raggiungere, entro l’anno 2030, una quota del 30% dei movimenti totali. Nel caso del nostro Paese al fine di aumentare in misura significativa il trasporto ferroviario merci è prioritario completare i corridoi europei, perché il cargo ferroviario ha come mercato naturale l’Europa.

Il primo treno merci privato nasce nel settembre del 2001, quando un convoglio delle Ferrovie Nord Cargo parte da Melzo diretto a Zebrugge in Belgio. Successivamente la prima impresa ferroviaria privata, la Rail Traction Company, effettua il primo servizio sulla linea del Brennero tra Verona Quadrante Europa e Monaco di Baviera.

Alla fine del 2019, il traffico merci delle imprese ferroviarie aderenti a Fercargo rappresenta circa il 50% del mercato nazionale (l’altro 50% fa capo a Mercitalia, la compagnia merci del gruppo FS) e circa il 70% del traffico internazionale.

Tra le imprese associate a Fercargo ci sono: Captrain, CFI (Compagnia ferroviaria italiana), DB Cargo Italia, Fuorimuro, GTS Rail, Hupac, Interporto Servizi Cargo, InRail, Rail Traction, SBB Cargo e altre.

L'articolo prosegue sull'edizione on line de Il Sole 24 Ore.