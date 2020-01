Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Consueto appuntamento con la rubrica di Ferrovie.Info dedicata al riepilogo delle notizie più importanti della settimana che si è appena conclusa.

Apriamo con la notizia secondo cui Trenitalia, per acquisire maggiore competitività all’estero, in virtù della liberalizzazione del mercato, ha acquistato altri Frecciarossa 1000 (Ferrovie: ancora Frecciarossa 1000 per Trenitalia?). L’azienda si prepara poi a decidere la destinazione dei 43 treni ibridi commissionati a Hitachi, alcuni dei quali potrebbero andare a servire Mugello e Valdisieve (Ferrovie: nuovi treni da Mugello e Valdisieve verso Firenze).

Intanto qualcosa sembra muoversi per i Sud del nostro Paese. In settimana arriva la notizia di uno stanziamento per l’Alta Capacità Salerno - Reggio Calabria (Ferrovie: 3 miliardi di euro per l'Alta Capacità Salerno - Reggio Calabria), mentre anche le regioni dell’Adriatica chiedono lo stop ai "pedaggi" per Frecciarossa e Italo (Ferrovie: anche le regioni dell'Adriatica chiedono lo stop ai "pedaggi" per Frecciarossa e Italo).

Settimana con tante novità per il trasporto merci così se GTS Rail lancia il nuovo servizio Parma – Ulm (Ferrovie: per GTS Rail nuovo treno Parma - Ulm), c’è un nuovo successo per Rail Cargo Carrier Italia (Ferrovie: merci da 2.200 tonnellate per Rail Cargo Italia sulla Tarvisio - Udine), con anche un nuovo servizio non-stop tra Verona e Lubecca (Ferrovie: nuovo collegamento tra Verona e Lubecca per Rail Cargo), ed è prevista per fine mese l’inaugurazione del secondo binario nel terminal Psa di Prà (Ferrovie: i treni merci aumenteranno del 50% nel terminal Psa di Prà).

Da ricordare poi l’arrivo sui binari nei giorni scorsi del secondo mezzo diagnostico Falco 2 (Ferrovie: sui binari il Falco 2 di RFI e Tesmec Rail [VIDEO]), che si va ad aggiungere all'altro convoglio diagnostico Falco 1.

Prosegue come sempre il programma di demolizione di materiale obsoleto da parte di Trenitalia; in settimana l’addio ad altre due E.632 "Tigre" (Ferrovie: alla demolizione altre due E.632 "Tigre") e a vecchie carrozze (Ferrovie: demolizione per vecchie carrozze di Trenitalia [VIDEO]), mentre ultimi servizi in attesa di un destino ormai segnato per gli ultimi Caimano ancora in circolazione (Ferrovie: servizi in sordina ma utili per gli ultimi Caimano).

Le notizie dall'estero riguardano stavolta l’Austria dove arrivano le carrozze Nightjet #loveyourplanet (Ferrovie: arrivano le carrozze Nightjet #loveyourplanet) e dove ÖBB insieme a DB si prepara a lanciare per la prossima estate il servizio il giornaliero Monaco - Rimini (Ferrovie: dall'estate 2020 giornaliero il Monaco - Rimini di ÖBB e DB), dalla Germania che investe ancora sulle ferrovie (Ferrovie, Germania: il governo investe 62 miliardi sulle ferrovie), e dall'Ungheria dove MÁV-Start indice una gara per nuove locomotive politensione (Ferrovie, Ungheria: MÁV-Start indice una gara per 115 nuove locomotive politensione).

E poi ancora novità dalla Polonia dove si completa la fornitura di Vectron per PKP Cargo (Ferrovie, Polonia: si completa la fornitura di Vectron per PKP Cargo), e dove cominciano le corse prova a 200 km/h per il Pendolino PKP (Ferrovie, Polonia: corse prova a 200 km/h per il Pendolino PKP) e dalla Cechia che effettua test per correre a 200 km/h (Ferrovie, Cechia: test per correre a 200 km/h).

Menzione a parte merita Bombardier. L’azienda canadese infatti nonostante non attraversi un periodo roseo, ottiene successo con il suo materiale rotabile, così se la TRAXX MS3 ha completato con buone performance 5.000 km di test attraverso l’Europa (Ferrovie: per la TRAXX di Bombardier 5.000 km di test attraverso l'Europa), va allo Zefiro Express Bombardier il Good Design Award 2019 (Ferrovie: allo Zefiro Express Bombardier il Good Design Award 2019).

Chiudiamo il nostro settimanale con una notizia sul materiale storico o meglio sull'importante ruolo che ha ormai ottenuto, anche grazie alla Fondazione FS Italiane, il Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa nella tutela di questi rotabili (Ferrovie: Pietrarsa, da Museo fantasma a perla di Fondazione FS), e con una notizia dal mondo del modellismo ferroviario, ovvero le novità 2020 da Roco (Modellismo: le novità italiane e non per il 2020 da Roco).

Appuntamento tra sette giorni!

Foto 2 di Gabriele Luongo