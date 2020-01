Ferrovie: il Presidente Mattarella arriverà a Benevento in Frecciargento

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella verrà in treno a Benevento.

Alla stazione, il prossimo 28 gennaio, sarà accolto dal sindaco di Benevento Mastella. Prima dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Unisannio (piazza Guerrazzi), sarà a piazza Matteotti per visitare il complesso Santa Sofia (patrimonio Unesco) e per visitare poi anche il Museo del Sannio.

Questo quanto trapela dal colloquio tra il Sindaco di Benevento e il Capo dello Stato. Ieri infatti Mastella era al Colle per la presentazione del volume di studio ‘La città policentrica’.

Il Presidente per l'occasione viaggerà in Frecciargento. Il FA 8803 partirà dalla stazione di Roma Termini per raggiungere Benevento alle 9.50 dove sarà accolto dal Prefetto Francesco Antonio Cappetta.