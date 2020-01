Ferrovie: interventi di rinnovo e manutenzione nella stazione di Lana Postal

Da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà nella stazione di Lana Postal, linea Bolzano - Merano, lavori di rinnovo e manutenzione dell’infrastruttura.

In particolare saranno sostituiti alcuni scambi e tratti di binario, per mantenere elevati gli standard di sicurezza e comfort.

Le attività si svolgeranno prevalentemente in orario notturno, dalle 22.00 alle 6.00, per minimizzare ripercussioni sulla circolazione dei treni pendolari. RFI adotterà tutti gli accorgimenti tecnici possibili per mitigare la possibile rumorosità degli interventi, per la quale è stata concessa regolare deroga dal Comune di Postal (BZ).

Investimento 120mila euro.