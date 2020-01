Ferrovie: nuovi Paesi, app potenziata e tanto altro per il 2020 di Pass Interrail

Il Pass Interrail nel 2020 si arricchisce di nuovi paesi, più tratte nazionali e internazionali, maggiori sconti per i viaggiatori più giovani, e un nuovo Global Pass da 4 giorni.

È stata introdotta inoltre una nuova strategia dual-brand finalizzata a rafforzare la community globale di Interrail ed Eurail.

Da inizio 2020 il Pass Interrail comprende anche Estonia e Lettonia, portando quindi il numero di paesi in cui è possibile viaggiare con un Pass Interrail a 33. L’operatore lettone Pasažieru vilciens offre collegamenti nazionali in tutto il paese che partono da Riga.



L’operatore ferroviario estone Elron offre numerosi collegamenti nazionali dalla capitale Tallinn verso molte popolari destinazioni, quali Tartu, Narva, Viljandi e Rakvere. In entrambi i paesi, per i possessori di Pass Interrail la prenotazione del posto a sedere non è obbligatoria.

In alternativa, è possibile scegliere i One Country Pass Lettonia e One Country Pass Estonia, che consentono di viaggiare in lungo e in largo entro i confini di ciascuno dei due paesi sul Baltico.

Il Pass Interrail ora è valido anche sui treni diurni e notturni Thello che collegano la Francia all’Italia. Il treno diurno Thello è l’ideale per viaggiare da Milano e Genova fino a Nizza e Marsiglia sulla riviera francese. Il treno notturno, invece, viaggia ogni giorno da Parigi a Venezia, via Milano, Verona e Padova.

I titolari di Global Pass possono viaggiare su tutti i treni diurni operati da Thello senza prenotazione del posto a sedere. Sui treni notturni, invece, è previsto un costo di prenotazione a seconda del tipo di sistemazione scelta.

Il Global Pass da 3 giorni viene sostituito dal Global Pass di 4 giorni: questo nuovo pass meglio si adegua alle esigenze dei viaggiatori e alla vocazione di Interrail per viaggi con molteplici destinazioni.

Con l’app Rail Planner gratuita, organizzare il viaggio è più semplice e divertente. Con orari aggiornati, nuove funzionalità e un look più raffinato, è ora possibile contare su uno strumento che consente di fare molto più che programmare i viaggi e prenotare i posti. Sull’app sono disponibili anche una mappa del proprio viaggio e statistiche sui paesi visitati e i chilometri percorsi.

Inoltre, nell’ambito di una nuova strategia di branding globale, a partire da gennaio di quest’anno per Interrail è iniziato un periodo di dual-branding con Eurail, il Pass ferroviario per cittadini non europei.

Viaggiare con un Pass Interrail significa sempre avere accesso a una serie di ulteriori benefit nelle destinazioni di viaggio più richieste in tutta Europa, presso le compagnie di traghetti e sulle city card. Sull’app gratuita Rail Planner di Interrail è possibile trovare un elenco completo per ciascun paese dei vantaggi per i possessori di Pass.

I Pass Interrail sono prenotabili fino a 11 mesi prima della partenza, e possono essere acquistati sia tramite il canale di vendita ufficiale, interrail.eu, sia presso le ferrovie e gli operatori europei locali.

L'articolo integrale su Travelnonstop.