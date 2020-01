Ferrovie: nuovo collegamento tra Verona e Lubecca per Rail Cargo

Nuova connessione non-stop tra Verona e Lubecca per l'operatore merci Rail Cargo.

Il nuovo TransFER Verona – Lubecca offre un collegamento intermodale diretto e non-stop tra il Nord Italia e la città anseatica nella Germania settentrionale. Questo consente alla compagnia di fornire soluzioni logistiche ottimali per i trasporti da e verso la regione scandinava.

La nuova connessione permette di espandere la portata del servizio di Rail Cargo nel Nord Italia con due viaggi di andata e ritorno a settimana. Inoltre, questo TransFER fornisce un collegamento importante con l'intera regione dell'Europa orientale, poiché il 98% delle spedizioni via Lubecca proviene dall'Europa orientale e dalla Scandinavia o è destinato a questi mercati.

Oltre a ciò, Rail Cargo sta creando soluzioni logistiche ideali per il trasporto da e verso Svezia, Finlandia e Norvegia mediante le rotte dei traghetti disponibili a Lubecca.

Questo significa che si sta collegando importanti regioni economiche in Italia, Germania, in tutta l'Europa orientale, ma anche in Scandinavia - e tutto ciò con collegamenti ferroviari per antonomasia rispettosi dell'ambiente.