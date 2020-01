Ferrovie, Cina-Europa: da Chengdu partiti 4.600 treni merci

Sono oltre 4.600 i viaggi totali effettuati dai treni merci partiti da Chengdu, capoluogo della provincia del Sichuan, in Cina sudoccidentale, verso l’Europa da quando è stata lanciata la tratta nel 2013.

In occasione di una conferenza di partnership globale dei treni merci, le autorità locali hanno detto che la tratta ha contribuito a più di 20 miliardi di dollari di commercio estero. Il direttore generale della compagnia ferroviaria Chengdu International Railway Port Investment & Development, Zhou Junbo, spiega che i treni merci dispongono di cinque centri di controllo delle operazioni in Europa, e si prevede che in futuro ne saranno realizzati altri 10.

Il treno merci Cina-Europa collega Chengdu con 26 città straniere e 15 città cinesi. La rete ferroviaria ha aiutato le aziende in Cina e nei Paesi vicini a migliorare i loro scambi con i Paesi attraversati dalle linee ferroviarie.