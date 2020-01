Ferrovie: stazione rinnovata e più accessibile a San Giovanni Valdarno

A San Giovanni Valdarno (Arezzo) una stazione rinnovata e più accessibile.

L’intervento di riqualificazione – realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) con un investimento di circa 6.5 milioni di euro – è stato presentato oggi all’Assessore ai Trasporti della Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli, al Sindaco del Comune di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e dal Direttore Produzione Toscana di RFI Efisio Murgia.

Avviati nel 2017 e da poco conclusi, gli interventi sono stati realizzati sia sui fabbricati sia sui due marciapiedi a servizio dei binari 1 e 2/3, resi alti 55 cm - secondo lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani per facilitare l’accesso ai treni - collegati al sottopassaggio con scale fisse e due nuovi ascensori, e attrezzati con percorsi tattili, per garantire a tutti i viaggiatori una migliore fruibilità della stazione.

L’intero fabbricato viaggiatori ha subito una profonda riqualificazione, con interventi sulle facciate, il rinnovo completo degli infissi e la realizzazione di una nuova sala di attesa nell’atrio reso più ampio e fruibile. Sono stati inoltre rinnovati il sottopassaggio, dove sono stati installati rivestimenti e pavimentazioni in gres e i servizi igienici, dotati anche di bagno attrezzato per PRM e di un ambiente di nursery.

Ad aumentare la percezione di sicurezza e comfort contribuirà anche il nuovo impianto di illuminazione della stazione, con luci a led ad alta efficienza energetica, un nuovo sistema di segnaletica conforme agli ultimi standard emanati da RFI e il rinnovo degli sportelli biglietteria.

Anche la piazza esterna ha subito interventi, per permettere un migliore accesso al fabbricato viaggiatori e ai fabbricati limitrofi, interessati anch’essi da un processo di recupero. Per facilitare la mobilità sostenibile inoltre è stato realizzato un parcheggio biciclette coperto, dotato di 86 posti e direttamente collegato con la viabilità esterna, a cui se ne unisce un altro posto nella zona dell’ex piano caricatore.

A seguito di una convenzione stipulata da RFI con il Comune di San Giovanni Valdarno, sarà a breve reso completamente accessibile anche l’accesso dal parcheggio comunale di Via Vetri Vecchi, che sarà collegato con il sottopassaggio ferroviario da un nuovo ascensore panoramico in acciaio e vetro coperto da una apposita pensilina.

Foto 1 Di Coclea - Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4991687