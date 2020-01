Ferrovie, Polonia: si completa la fornitura di Vectron per PKP Cargo

Novità nel settore merci in Polonia.

PKP Cargo ha rilevato le ultime due locomotive Vectron MS realizzate da Siemens Mobility.

Come noto, si tratta attualmente di veicoli tra i più moderni d'Europa, che possono attraversare i confini ferroviari senza fermarsi grazie alle loro caratteristiche politensione.

In totale, la flotta di PKP Cargo prevede 20 locomotive multi-sistema. "L'acquisto di materiale rotabile moderno, che include le locomotive multi-sistema, è una parte importante della strategia del Gruppo PKP Cargo. Vogliamo sviluppare attività sia a livello nazionale che all'estero e queste locomotive sono uno strumento importante per raggiungere i nostri obiettivi", ha detto Czesaw Warsewicz, Presidente di PKP Cargo S.A.

Le 20 macchine vestono la cromia grigio e rosso che era stata ipotizzata per rinnovare l'immagine societaria. Abbandonata l'idea, rimarranno le sole a non essere caratterizzate dalla verniciatura blu scuro e lime che è invece utilizzata per tutte le altre macchine della compagnia.