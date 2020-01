Ferrovie: nuova identità TiLo, avanti lentamente

Essendo un servizio molto "locale" se ne parla poco.

Eppure prosegue il rebranding dei convogli di TiLo che stanno progressivamente ricevendo la nuova livrea sociale.

La stessa era stata presentata lo scorso maggio 2019 a Bellinzona e ora inizia a mostrarsi in maniera più massiccia. Tra gli ultimi convogli che la caratterizzano c'è anche l'ETR 524 012 che nella foto di Davide Maggi vediamo transitare a Como San Giovanni.

Curiosamente, nonostante di tempo ne sia passato parecchio, il rebranding ancora non è avvenuto sul sito web della compagnia dove viene utilizzato ancora il vecchio logo societario e non c'è traccia, tra i media, dei treni in nuova cromia.