Ferrovie: De Luca "offre" 6 treni EAV per la Metro di Napoli, burocrazia permettendo

Il presidente della regione Campania, De Luca, offre un aiuto ad ANM.

“Abbiamo in corso il collaudo di sei treni ristrutturati dell’EAV, da sei mesi l’Agenzia nazionale di controllo sul traffico ferroviario sta perdendo tempo. Se facciamo una pressione sull’agenzia e possiamo mettere in servizio questi treni, possiamo offrirli per il periodo dell’emergenza a Metronapoli”.

Queste le parole del numero uno campano rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibilità che la Regione aiuti il Comune di Napoli ad attenuare i disagi causati dall’incidente avvenuto ieri sulla Linea 1 della metropolitana.

De Luca ha ricordato come ieri si sia vissuta “una situazione drammatica a Napoli, con la città completamente congestionata”. Ora bisognerà capire bene le ragioni dell’incidente, ragiona De Luca, spiegando che nel frattempo la Regione “potrebbe dare come aiuto immediato la disponibilità di una decina di pullman, ma con la città congestionata non daremmo un grande aiuto alla mobilità e ai cittadini”. Per questo, ribadisce il governatore, “se facciamo pressione sull’Agenzia e possiamo mettere in servizio i sei treni nuovi, abbiamo la possibilità di aiutare a gestire il servizio che si è ridotto praticamente a zero”.