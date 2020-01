Ferrovie: impiego come raschiaghiaccio per la E.656.607

La veterana è ancora molto utile sui nostri binari.

Già da qualche tempo, infatti, la E.656.607 con la sua purtroppo malridotta livrea originale è utilizzata in una funzione particolare.

Provvista di una attrezzatura specifica è infatti dislocata a Genova con funzione di raschiaghiaccio. Una operazione tanto importante quanto delicata viste le rigide temperature di questi giorni.

Nella foto di Carmelo Mulé, la vediamo in sosta a Genova Sestri Ponente di fianco ad alcune nuovissime 494 di Bombardier, in una posa che permette di confrontare 30 anni esatti di evoluzione delle locomotive in Italia.