Ferrovie: sequestro della stazione AV di Napoli Afragola, decisione a marzo

Novità sull'inchiesta relativa alla stazione di Napoli Afragola.

È stata infatti rinviata al 3 marzo la decisione del Tribunale del Riesame del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sull'istanza di sequestro della stazione AV di Afragola della Procura di Napoli Nord.

Gli inquirenti sostengono, infatti, che la struttura realizzata da Zaha Adid, non avrebbe i collaudi in regola. Gli avvocati della difesa di RFI hanno depositato materiale documentale così come integrazioni a supporto del sequestro, finalizzato a tutelare la sicurezza pubblica, sono stati presentati dal procuratore aggiunto di Napoli Nord Domenico Airoma e il sostituto procuratore Giovanni Corona.