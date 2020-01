Ferrovie: via all’elettrificazione della linea Biella-Santhià, treni per Torino e Milano

Arrivare «a Torino in meno di cinquanta minuti», questo l'obiettivo.

«In primavera, auspichiamo, partiranno i lavori per l’elettrificazione della linea Biella-Santhià. RFI ha ricevuto i fondi e ha già individuato l’impresa che si occuperà dell’intervento. A breve sarà presentato il progetto esecutivo, l’ultimo passaggio prima dell’avvio del cantiere».

Queste le parole del consigliere regionale della Lega, Michele Mosca, che segue il dossier infrastrutture in territorio biellese. «Entro la fine del mese o al massimo l’inizio di febbraio – ha aggiunto Mosca – presenteremo a tutti gli attori del territorio la bozza dei nuovi orari legati alle ferrovie.

Si tratta dell’introduzione di coppie di treni che viaggeranno da Biella a Torino Lingotto dal mattino alla sera, e che copriranno la tratta in meno di cinquanta minuti. La nostra proposta, che dovrà essere vagliata dal territorio, prevede anche diretti verso Milano Porta Garibaldi, raggiungibile in poco più di un’ora sempre passando da Santhià. È utile muoversi in anticipo, per arrivare pronti all’entrata in vigore della linea elettrificata, proprio per prenotare le tracce per i nostri treni».

Il consigliere ha poi parlato anche del “baffo” da realizzare al Brianco per accedere direttamente all'AV. «Io sono d’accordo e sposo la linea del Comune di Biella e dell’Uib. Ma anche in questo caso ci vuole unità d’intenti di tutto il territorio. Altrimenti la battaglia non la porterò avanti da solo».