Ferrovie, Cechia: test per correre a 200 km/h

La modernizzazione delle ferrovie in Repubblica Ceca passa, forse, anche per l'aumento della velocità massima su alcune linee.

L'amministrazione ferroviaria ha infatti iniziato a testare convogli a 200 km/h nella sezione compresa tra Brno e Břeclav. Sulla base dei risultati delle misurazioni, sarà possibile verificare se una modifica di questa e delle altre linee selezionate ha senso e nel caso, cosa debba essere modificato.

"Non vogliamo aumentare la velocità a tutti i costi", ha dichiarato Jiří Svoboda, CEO di SŽDC - Správa železniční dopravní cesty, il gestore dell'infrastruttura ceca.

I test sono in corso da dicembre e per l'effettuazione sono state usate Vectron di ČD Cargo e macchine di Metrans che hanno circolato in regime di interruzione. I test si sono concentrati anche sul modo in cui alcune strutture reagiscono alle alte velocità, nonché sui disturbi acustici.