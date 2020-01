Ferrovie, Germania: nel 2019 inversione di rotta e treni più puntuali

Alla fine dell'anno scorso, i treni a lunga percorrenza delle ferrovie tedesche DB hanno dimostrato di essere migliorati in quanto a puntualità.

La flotta ICE e IC ha fissato l'indice di puntualità a dicembre 2019 al 79,1%, stabilendo il miglior valore nel mese di dicembre dal 2016.

Il CEO di DB, Richard Lutz, ha commentato: "Siamo soddisfatti di questo risultato alla fine dell'anno e ancora di più per la tendenza positiva per tutto l'anno appena trascorso nel trasporto a lunga distanza. In nove dei dodici mesi del 2019 siamo stati migliori rispetto al 2018. Questo sviluppo è incoraggiante perché mostra come i nostri dipendenti lavorino su tutte le sfumature per raggiungere il nostro obiettivo finale, garantire ai nostri clienti viaggi affidabili e puntuali. La nostra strategia "Strong Rail" sta funzionando. Stiamo progredendo poco a poco".

Rispetto a novembre 2019, i treni a lunga percorrenza sono stati il ​​6,9% più puntuali nel mese di dicembre. Il 79,1% significa anche un buon miglioramento del 2% rispetto a dicembre 2018.

I treni di DB Personenverkehr in generale - nel traffico locale e sulle lunghe distanze - sono stati puntuali a dicembre 2019 con un indice del 93,8%. Questo è anche il miglior valore negli ultimi tre anni.

La puntualità annuale del trasporto a lunga distanza è stata del 75,9% nel 2019. Rispetto all'anno precedente, il valore è migliorato di un punto percentuale (2018: 74,9%). Il 91% è stato il picco nel 2019 nel trasporto a lunga distanza, raggiunto il 24 dicembre.