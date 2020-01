Ferrovie: sui binari il Falco 2 di RFI e Tesmec Rail [VIDEO]

C'è un secondo Falco sui binari italiani.

Nei giorni scorsi è infatti stato consegnato da Tesmec Rail a RFI il secondo mezzo diagnostico Falco 2 che va ad aggiungersi a Falco 1 di cui avevamo già parlato in passato (Ferrovie: sui binari italiani arriva il Falco di RFI).

Nell'attesa di sapere qualcosa in più su questo mezzo, quello che si rileva a vista è ovviamente la differente marcatura 99 83 9165 004-6 I-RFI e la livrea diversa sia per colori, con un blu molto più acceso del celeste dell'altro mezzo, sia per schema sui frontali.

Per il resto, esteticamente le due unità si assomigliano, anche se qualche differente apparecchiatura si nota sull'imperiale.

Torneremo sicuramente in argomento quando avremo qualche dettaglio in più al di là di questa anteprima del nuovo mezzo che per ora vediamo in foto e video di Gabriele Luongo durante il passaggio a Benevento.